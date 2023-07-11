الداخلية تحتفل بيوم التدريب وتكرم المتميزين (صور)

نظم قطاع التدريب (الإدارة العامة للتدريب) بوزارة الداخلية ، فعاليات ومراسم الاحتفال السنوي بيوم التدريب لتكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبيًا خلال العام التدريبي 2022/2023، بحضور ممثلي قطاعات الوزارة المتميزة تدريبيًا لتكريمهم، واستعرضت الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى التدريبي ومردوداته الأمنية على أرض الواقع بما يكفل تحقيق الاستقرار الأمني.

واستعرض القطاع نتائج تنفيذ مرحلة التقييم للعملية التدريبية للعام التدريبي 2022/2023، وقياس المستوى التدريبي للقوات بمراكز تدريب الشرطة وإدارات قوات الأمن والخدمات الأمنية بمديريات الأمن، وإقامة المسابقات المتنوعة لاختيار وتحديد الفائزين بالأنشطة المتميزة (التدريب المحلي بمديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية التى بها مراكز تدريب، إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية، مسابقات “تقييم الجودة التدريبية لمعاهد ومراكز التدريب، الابتكارات، الرماية السنوية للأفراد والخفراء النظاميين، الرماية القتالية، قياس مستوى المدربين).

وفي نهاية الاحتفالية، كرمت الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبيًا والضباط والأفراد الحاصلين على المستويات المتميزة، في العملية التدريبية خلال العام التدريبي 2022/2023.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بالمستوى التدريبي، ورفع كفاءة العنصر البشري.