سيـــاســة

الداخلية تحتفل بتخريج دفعة من كلية الشرطة.. والسيسي: «كونوا قدوة للمواطنين» (فيديو)

طالب بإدراج سلام الشهيد لمراسم كلية الشرطة.
أماني عوض 1:06 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 1:06 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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نظمت وزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة -اليوم الأربعاء- حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة “2021”، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات الدولة، وذلك داخل مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة.

وأدى خريجو الدفعة الجديدة من كلية الشرطة اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل اتباع مراسم تسليم وتسلم القيادة خلال حفل التخريج.

ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي أوائل خريجي كلية الشرطة نوط الامتيار من الطبقة الثانية، وحصل على المركز الأول ملازم أول: محمد أحمد فتحي حسن، والمركز الثاني: عبدالفتاح أحمد محمد صالح، والمركز الثالث: مصطفى إبراهيم محمود.

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ووجه الرئيس بإدراج سلام الشهيد، ضمن المراسم الخاصة بتخرج دفعات كلية الشرطة مثلما يحدث في الكليات الحربية، وذلك تكريمًا لذكرى الشهداء.

وطالب السيسي من خريجي كلية الشرطة بأن يكونو مثلًا رائعًا للمواطنين في الشارع، قائلًا: “التعامل مع الرأي العام والشعب أمر ليس باليسير، ولابد أن نكون صورة رائعة، قدوة ومثل ونحافظ عليه”.

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وشهد الحفل عدد من العروض القتالية وأحدث تدريبات أكاديمية الشرطة، وقدمت الشرطة النسائية عرضًا أمام الرئيس على أحدث فنون القتال.
وعرضت أكاديمية الشرطة مشاهد من الفيلم التسجيلي “أرض العرض”، الذي يوضح تخطيط عناصر إرهابية للقيام بعمل إرهابي وتصدي الشرطة لهم.

وقدم اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، تتمثل في جدارية تحمل رموزًا للمشروعات القومية، التي تعبر عن التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في المرحلة الراهنة، يعلوها كلمة الجمهورية الجديدة، ويتصدرها مجسم لنسر وزارة الداخلية يقف باسطًا جناحيه فوق خريطة مصر، متأهبًا لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار الوطن.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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