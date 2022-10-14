الداخلية تحتفل باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء (صور)

اضطلعت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتنظيم زيارة لـ 6 مدارس للأطفال ذوي الإعاقة البصرية، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، بنطاق محافظتي القاهرة، الجيزة، وأهدوهم 603 عصا بيضاء، كما أهدوا إدارة كل مدرسة نسخة من دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة “برايل”.

ونظمت الداخلية احتفالية لـ100 طفل من طلبة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية “رفقة مشرفيهم”، وذلك بمقر نادى ضباط أمن القاهرة بالمنيل، حيث استقبلوا الأطفال والاحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم العصا البيضاء.

واستقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفود من مُمثلي المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، المركز النموذجي للمكفوفين، جمعية المكفوفين المصرية.

واستعرضوا الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة وتسهيل كافة الإجراءات لهم.

وفي نهاية اللقاء، تم توزيع عدد من العصا البيضاء على الحاضرين وتسليم ممثلي الجهات المشاركة، عدد آخر لتوزيعهم على أعضاء تلك الجهات من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وبتلك المناسبة، قررت الموافقة على استخراج الأوراق الثبوتية، وثائق السفر، تصاريح العمل، بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، اعتبارًا من يوم 15 أكتوبر الجاري، ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.

وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها.

وأثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر من كل عام.