الداخلية تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (صور)

وأوفدت عدد من الضباط والضابطات لزيارة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم.

نظمت وزارة الداخلية احتفالية لعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة بمقار أندية الشرطة بمختلف مديريات الأمن، وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم، وتقديم فقرات ترفيهية لهم، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوفدت عدد من الضباط والضابطات لزيارة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم.

وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحسانًا من قبلهم، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين بكافة المناسبات.