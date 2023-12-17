الداخلية تحبط محاولة ترويج 950 طربة حشيش في الإسكندرية ومطروح

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم- عن إحباط 950 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بمحافظتي الإسماعيلية ومطروح بقصد الإتجار، وقدرت قيمتها المالية بقرابة 4 ملايين جنيه.

وقالت الوزارة إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، رصدت نشاط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام، مبالغ مالية من متحصلات بيع المواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 3.8 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأضافت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت عنصرين إجراميين -لأحدهما معلومات جنائية- تخصص نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، مبالغ مالية من متحصلات بيع المواد المخدرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.5 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم، وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.