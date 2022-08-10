الداخلية تحبط ترويج 325 طربة حشيش في الإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن إحباط ترويج 325 طربة لمخدر الحشيش، ضبطتها بحوزة عنصرين إجراميين بمحافظة الإسكندرية، بعد إلقاء القبض عليهما.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في الإتجار بالمخدرات وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسمي شرطة الدخيلة، أول المنتزة، بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما على النحو التالي:

ضبط عنصر إجرامي -مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب- أثناء استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضبط عنصر إجرامي -له معلومات جنائية- أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليوني و275 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.