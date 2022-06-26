الداخلية تحبط ترويج 250 طربة حشيش في الإسماعيلية

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية ، محاولة ترويج 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في محافظة الإسماعيلية، تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه.

كانت إدارة مكافحة المخدرات قد رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية -مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية- تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية وباستهدافه أمكن ضبطه بالقرب من مسكنه، وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، مبلغ مالي هاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و750 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.