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الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بقيمة 265 مليون جنيه (تفاصيل)

ضبط 4 أشخاص أثناء استقلالهم 3 سيارات، بمحيط مزرعة لأحدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.
أماني عوض 1:20 م, السبت, 18 ديسمبر 21 1:20 م, السبت, 18 ديسمبر 21

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في جلب وخلط وتدوير وتصنيع المخدرات وضبطت كميات قدرت بمبلغ 265 مليون جنيه.

تعود التفاصيل، إلى متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية- تخصصوا في جلب وإعادة خلط وتدوير وتصنيع المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها، والإتجار به وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بكافة المحافظات.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 4 أشخاص أثناء استقلالهم 3 سيارات، بمحيط مزرعة لأحدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

وضبط بحوزتهم كميات من مخدر الهيروين وزنت 215 كيلو جرام، الآيس وزنت 105 كيلو جرام، الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، الأفيون وزنت 10 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام.

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وعثر على 30000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية من مادة الباراسيتامول وزنت 150 كيلو جرام، كمية من مادة الكافيين وزنت 100 كيلو جرام “محظور تداولهما ويستخدما فى عمليات التصنيع الدوائى ويتم خلطهما لإعادة تدوير مخدر الهيروين، طبنجة.

وضبطت 30 طلقة نارية، 2 مكبس بمشتملاتهما، إسطمبات وأكلاشيها و3 خلاط كهربائي، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، مبلغ مالي، 10 هاتف محمول، 3 ميزان ديجيتال، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

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وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 265 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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