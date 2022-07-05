الداخلية: تجهيز مخيمات حجاج القرعة بمنطقة المشاعر بمنى

قالت وزارة الداخلية إن بعثة حج القرعة المصرية بدأت برفع درجة الاستعداد لتجهيز مخيمات حجاج القرعة بمنطقة المشاعر المقدسة بمنى وعرفات وزيادة المساحة المخصصة للحجاج، والتأكد من توافر كافة الخدمات للحجاج للتيسير عليهم في أداء مناسك الحج، وذلك في إطار اهتمام الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هجرية.

وجهزت مخيمات الحجيج بمكيفات لمواجهة الإرتفاع المتوقع في درجات الحرارة، ونجحت بعثة القرعة هذا العام في الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات، يتوسطه موقف للحافلات لتسهيل عملية نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة، وسيتم متابعة خطوط سير الحافلات أثناء تصعيد الحجاج من خلال غرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.