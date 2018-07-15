الداخلية تتوصل للغز جثث أطفال الهرم: أم واحدة و3 أباء

المال- خاصكشفت وزارة الداخلية تفاصيل لغز ظهور جثث 3 أطفال والذي أثار جدلا الفترة الأخيرة. وقالت الداخلية في بيان "إنها قامت بجهود في إطار كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على (عدد ثلاثة جثث لأطفال) بتاريخ 10 الجارى بتقاطع شارعى الثلاثينى مع المريوطية دائرة قسم شرطة الطالبية ب

المال- خاص

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل لغز ظهور جثث 3 أطفال والذي أثار جدلا الفترة الأخيرة.

وقالت الداخلية في بيان “إنها قامت بجهود في إطار كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على (عدد ثلاثة جثث لأطفال) بتاريخ 10 الجارى بتقاطع شارعى الثلاثينى مع المريوطية دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة داخل أكياس بلاستيكية وسجادة فى حالة تعفن وبهم آثار حروق”.

وأضافت “نظراً لأهمية الواقعة وما أُثير ببعض المواقع الإخبارية وبعض مواقع التواصل الإجتماعى من معلومات مغلوطة حول ظروف وملابسات إرتكابها فقد تم تشكيل فريق بحث من قطاعات ” الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن الجيزة ”

و أسفرت جهود الأجهزة إلى التوصل لشاهد رؤية ( بائع مشروبات متجول بمنطقة العثور – سن 53 ) وبسؤاله قرر أنه حوالى الساعة 11مساءً وأثناء تواجده بمنطقة عمله شاهد مركبة ” توك توك ” قادمة من الإتجاه العكسى بطريق المريوطية يستقلها سيدتان وطفلة وقامتا بإلقاء سجادة وإثنين كيس بلاستيك أسود وإنصرف سائق ” التوك توك ” ثم إستقلت السيدتين والطفلة ” توك توك ” آخر.

ومن خلال قيام فريق البحث بجمع المعلومات وحصر سائقى مركبات ” التوك توك ” العاملين بالمنطقة ، قام أحد سائقى ” التوك توك”بالتوجه إلى النيابة وأقر بتحقيقاتها ما قرره شاهد الواقعة

وأوضح السائق أنه قام بتوصيل السيدتين وبرفقتهما طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من إحدى المناطق بالقرب من شارع الطالبية وكان بحوزتهما سجادة ملفوفة و2 كيس بلاستيك أسود، ، وبمكان العثور طلبتا منه التوقف وتحصل على الأجرة وانصرف.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى العقار محل سكن السيدتين الكائن 35 شارع مكة المكرمة من شارع المصرف حيث تم تحديد الشقة سكنهما بالطابق الرابع

وتبين وجود آثار حريق بإحدى الحجرات وتبين أنها مستأجرة للمدعوة/سها . ع . م – تعمل بملهى ليلى – سن 38 وعُثر على عقد الإيجار ووثيقة زواج للمذكورة من المدعو/محمد . إ . س – سن 28 – وأنهما يقيما بالشقة وبصحبتهما المدعوة/أمانى . م . أ – سن 36– وشهرتها منال ، عاملة بإحدى الفنادق

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأخيرة بمسكن زوجها المدعو/حسان . ع . إ – مزارع – سن 65 – مُقيم بشبرا منت بالجيزة ، وأنها متزوجه منه منذ خمس سنوات، ومنذ حوالى شهر تعرفت على المدعوة/سها من خلال ترددها على إحدى الملاهى الليلية بمنطقة الطالبية ، وأقامت رفقتها وأطفالها الثلاثة (محمد حسان – يبلغ من العمر 5 سنوات ، أسامة حسان – يبلغ من العمر 4سنوات ، فارس – يبلغ من العمر عامين وغير مُقيد بسجلات الأحوال المدنية )

ومساء يوم الحادث توجهت والمدعوة/سها إلى أحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم ، ولدى عودتهما الساعة 6صباحاً للشقة إكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف ووفاة الأطفال الثلاثة فقامتا بوضعهم داخل الأكياس والسجادة والتخلى عنهم بمكان العثور.

بتطوير مناقشتها قررت أن الطفل الأول من زوجها عرفياً المدعو/مبروك . أ . م – سن 47 –مطرب شعبى ، ومُقيم بكرداسة ، وأن الطفل الثانى من زوجها عرفياً المدعو/عيد . ع . خ – سن 52 – مطرب شعبى ، ومُقيم بمدينة النور بالهرم ، وأنها قيدتهما بإسم زوجها المدعو/حسان – والطفل الثالث من زوجها عرفياً المدعو/عزام . م . ع – سن 25 – عاطل – ومُقيم بكفر الجبل بالهرم .

وبتكثيف الجهود أمكن ضبط المدعوة/سها ع.م وزوجها المدعو / محمد .إ.ا سن 28 -سائق وبمناقشتها أيدت ما جاء بأقوال الأولى .

وأسفر فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية عن وجود آثار حريق بإحدى غرف الشقة ووجود آثار إحتراق ببابها تشير إلى غلقه أثناء نشوب الحريق ، كما تبين سلامة باقى غرف الشقة من أية آثار للحريق.

وتم رفع عينة من أرضية الحجرة بمنطقة تركز الحريق وبفحصها معملياً تبين خلوها من أية آثار لمواد معجلة على الإشتعال ، وأن سبب الحريق إتصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف ” عود ثقاب ” ببعض المحتويات سهلة الإشتعال بأرضية الحجرة “ملابس ومفروشات” ليحدث الحريق بالحالة التى وجد عليها .

وبإجراء الفحوص المعملية وتحليل البصمة الوراثية DNA تبين أن المدعوة/أمانى . م . أ – أم بيلوجية للأطفال الثلاثة المعثور على جثثهم وأن كل طفل منهم من أب مختلف عن الآخر وليس من بينهم زوجها الحالى/حسان . ع . إ ..

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

