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الداخلية تتكفل بعلاج طفلة وإجراء عملية جراحية لوالدها بمستشفى الشرطة (صور)

طفلة من محافظة سوهاج تبلغ من العمر عام وشهرين مصابة بورم نادر بالرقبة.
أماني عوض 2:39 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 2:39 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لطفلة من محافظة سوهاج، تبلغ من العمر عام وشهرين مصابة بورم نادر بالرقبة، وذلك بالتنسيق بين قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية ومديرية أمن سوهاج.

يأتي ذلك استمرارًا في تنفيذ مبادرة “كلنا واحد”، تحت رعاية رئيس الجمهورية، الهادفة إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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وأيضًا في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعي، والمساهمة فى توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين فى كافة المجالات، وسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية.

وأوضح بيان للداخلية، اليوم الأربعاء، أنها استقبلت الطفلة بمقر قطاع الخدمات الطبية، وعرضت على الأطباء المتخصصين مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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ولفتت إلى أنها صرفت العلاج الطبي اللازم لحالتها مجاناً دون تحمل أهليتها ثمة نفقات، على أن يتم إعادة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها مرة أخرى عقب ثلاثة أشهر والعرض على الأطباء المتخصصين لتقييم الوضع الطبي لها.

وأشارت إلى أنه بالتنسيق مع أمان الخير التابعة لقطاع المشروعات والتنمية بالوزارة، وفرت مبلغًا ماليًا لأسرة الطفلة لسداد قيمة ما اقترضته خلال الفترة الماضية لعلاجها.

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ووجه وزير الداخلية باستقبال والد الطفلة المذكورة بإحدى مستشفيات الشرطة، والذى يحتاج لإجراء عملية جراحية عبارة عن تفيت حصوات بالكلى، وذلك استجابةً لملتمس أسرة الطفلة بمساعدته في إجرائها.

وقد لاقى ذلك استحسان أهلية الطفلة الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية، على سرعة الاستجابة وتوفير الرعاية الطبية للطفلة ووالدها.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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