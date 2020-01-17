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الداخلية تتكفل بإجراء عمليات دقيقة لـ 3 أطفال.. ووالدة أحدهم: أنقذوه من البتر (فيديو)

أجريت العمليات لـ 3 أطفال في مستشفى العجوزة.
أماني عوض 6:47 م, الجمعة, 17 يناير 20 6:47 م, الجمعة, 17 يناير 20

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وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستقبال 3 أطفال داخل مستشفى الشرطة بالعجوزة، لإجراء عمليات جراحية دقيقة، أحدهم في الساق، واثنين زراعة أجهزة سمعية لهما، والتكفل بالحالات والفحوصات، في استجابة لإلتماس أسر الأطفال، وتفعيلًا لدور الوزارة الإنساني والاجتماعي في تلبية استغاثات المواطنين للعلاج بمستشفيات الشرطة، وتحت مظلة مبادرة “كلنا واحد”، برعاية رئيس الجمهورية.

جراحة في الساق لطفل 11 عامًا

الحالة الأولى، للطفل يسرى عزت، يبلغ من العمر 11 عامًا، بمستشفى الشرطة بالعجوزة، ويحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة بالساق، بعد إصابته بها.

واستقبلت مستشفى الشرطة بالعجوزة الطفل، وعرض على الأطباء المتخصصين، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وبعدها الجراحة الدقيقة، وخضع للمتابعة الطبية بالمستشفى إلى أن استقرت حالته.

والدته: مصاب منذ 8 أعوام

وأكدت أسرة الطفل، أنه يعاني من إصابة منذ 8 أعوام وصلت إلى حد البتر، وتقدموا بالتماس لوزارة الداخلية لمساعدتها في تلقيه العلاج، وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة.

وأضافت والدة الطفل أن جميع الأطباء بعد تشخيص حالته كانوا يؤكدون أنه لا بد من إجراء عملية بتر، وعند ذهابي لمستشفى الشرطة، قالوا لن نلجأ لهذا الإجراء.

وقالت: “كان أملى إنه يمشى كويس، والحمد لله نسبة الشفاء الآن وصلت لـ80%”.

وتقدمت والدة الطفل بالشكر لرئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية على الاستجابة لملتمسهم وتوفير الرعاية الطبية لنجلهم.

علاج طفلة 7 أعوام

وفي ذات السياق، اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لطفلة تدعى شروق، تبلغ من العمر 7 سنوات، لاحتياجها إلى أجهزة سمعية وسماعات طبية، بالتنسيق بين قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية.

واستقبلت الطفلة مستشفى الشرطة بالعجوزة، وعرضت على الأطباء المتخصصين، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير الأجهزة السمعية والسماعات الطبية لها، دون تحمل أسرتها نفقات.

زرع قوقعة لطفل 7 أعوام

ووافق وزير الداخلية على تلبية ملتمس أحد المواطنين عامل، مقيم بمحافظة الشرقية، مساعدته فى إجراء عملية زرع قوقعة سمعية لنجله البالغ من العمر 7 سنوات، يسمى أحمد، وتقديم الدعم الطبى اللازم له، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، وتحدد موعد إجراء العملية المشار إليها.

وأوفدت الوزارة مأمورية إلى محل إقامة الطفل المذكور، واصطحابه إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وإيداعه بها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء عملية زرع قوقعة سمعية، وشكرهم الأهالي على سرعة الإستجابة وتوفير الأجهزة اللازمة للطفلين.

الداخلية: واجبنا الإنساني لا يقل أهمية عن الأمني

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية على أن تعمل على إستراتيجية تهدف بأحد محاورها إلى تحقيق التواصل الاجتماعى، وسرعة الاستجابة الفورية للحالات الإنسانية، والمساهمة في توفير كافة أوجه الرعاية، والدعم للمواطنين بكافة المجالات.

وتابعت: أن دورها الإنساني لا يقل أهمية عن دورها الأمني في الحفاظ على سلامة الوطن.

ونشرت وزارة الداخلية، فيديو عبر صفحتها على “يوتيوب”، يوضح حالة الأطفال الثلاثة، وحالتهم الصحية بعد تلقيهم العلاج.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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