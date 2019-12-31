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الداخلية تتكفل بإجراء جراحة دقيقة بالقلب لطفلة داخل مستشفى الشرطة

عرضت الحالة على خبير أجنبي وأجرى لها العملية.
أماني عوض 3:02 م, الثلاثاء, 31 ديسمبر 19 3:02 م, الثلاثاء, 31 ديسمبر 19

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وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ، باستقبال الطفلة ملك عصام، البالغة من العمر عامين، بمستشفى الشرطة بالعجوزة، والتي تحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة بالقلب، وذلك استجابةً لملتمس أسرتها بمساعدتها فى تلقيها العلاج، وإجراء الجراحة.

واستقبلت الطفلة مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم عرضها على الأطباء المتخصصين، وإجراء الفحوصات اللازمة لها، لعرضها على أحد الخبراء الأجانب فى مجال جراحة القلب، الذى يستضيفه قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لمناظرة الحالات المرضية.

وأجريت الجراحة اللازمة للطفلة بمعرفة الخبير الأجنبى والفريق المصاحب له، وخضعت للمتابعة الطبية بالمستشفى إلى أن تماثلت للشفاء وتقرر خروجها، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها -اليوم الثلاثاء.

وتقدم أهالي الطفلة بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسهما، وتوفير الرعاية الطبية للطفلة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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