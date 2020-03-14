الداخلية تبدأ حملات إغلاق المراكز التعليمية والدروس الخصوصية

بدأت وزارة الداخلية – اليوم السبت- حملاتها الأمنية للتأكد من تعليق كافة أماكن المراكز التعليمية والدروس الخصوصية، من أنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات.

وأكدت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

جاء ذلك عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه وجه وزير الداخلية بغلق أي أماكن يتم فيها عملية تعليمية لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي للحد من الاختلاط لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك أسوة بقرار الرئيس تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي له، اليوم، بمقر المجلس، أن كل الإجراءات هي احترازية ووقائية للحد من انتشار المرض بعد انتشار المصابين في أكثر من مكان.

وأوضح أن قرار التعليق جاء بسبب أن قوام الطلاب في المدارس والجامعات هو 25% من الشعب المصري لذلك كان من اللازم تقليل الاختلاط.

وقال مدبولي إنه وجه وزير الداخلية ووزير الشباب الرياضة لتعليق أي نشاط رياضي أو تعليمي خلال أسبوعين للحد من الاختلاط والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن قرار الإجازة بالمدارس والجامعات الهدف منه الحد من التجمعات.

وأشار إلى أن التوجيهات إلى وزارة الداخلية شملت أي مراكز دروس أو أنشطة مدرسية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر وصلت إلى 109 مصابين حتى الآن، وحالتي وفاة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .