«الداخلية» تبحث مع وزير العمرة السعودي إجراءات تنظيم موسم الحج

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، الذي يزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

واستعرض الجانبين، خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية المصرية والحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج.



وأعرب الوزير الضيف عن تقديره للجهود والإجراءات التظيمية التي تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنويًا للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية، فضلاً عن تطلعه للتعرف على المعوقات التي قد تواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحج وأية مُقترحات لتذليلها.



من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السعودي والوفد المرافق للقاهرة، في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديره للجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم.



وأكد حرص على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة، بما ييسر على قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج المصريين أداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول.