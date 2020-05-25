الداخلية: المواطنون التزموا بقرارات الحظر أول أيام العيد (صور)

قالت إن ذلك يعكس وعي وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التي تشهدها المرحلة الراهنة.

قالت وزارة الداخلية إن أول أيام عيد الفطر المبارك، شهد تعاونًا وإلتزامًا تامًا من قِبل المواطنين بتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، الأمر الذى يعكس وعي وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التي تشهدها المرحلة الراهنة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الإحترازية خلال فترة إجازة العيد، التي تهدف إلى الحد من إنتشار فيروس “كورونا”، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكثفت أجهزة الوزارة من إنتشار القوات بالشوارع والميادين لمتابعة غلق المولات والمحال التجارية والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، ومتابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية وطرق الكورنيش ومنع إرتيادها من قبل المواطنين، فضلاً عن تطبيق قرار حظر الحركة فى المواعيد المحددة.

بالإضافة إلى التواجد الأمني الميداني الفعال للدوريات والخدمات الشرطية، لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر، والتعامل الفورى السريع مع أية بلاغات.

ورفعت أجهزة الوزارة منذ مساء أمس الأول، كافة السيارات المخالفة للقرار الصادر بغلق طرق الكورنيش بكافة المحافظات، وعدم السماح بإنتظار السيارات بتلك الطرق.

وأغلقت طرق الكورنيش بكافة المحافظات فيما عدا محافظات “القاهرة، الجيزة، أسيوط” مع توفير المسارات البديلة، على أن يستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 30 الجاري.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لتوفير مناخ آمن للمواطنين.

وأهابت بالجميع الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الإحترازية، والتعاون مع رجال الشرطة للعبور من تلك المرحلة التي تتطلب التكاتف والتعاون من أجل سلامة وصحة المواطنين.