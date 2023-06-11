الداخلية الكويتية تعكف على آلية جديدة لاستقبال طلبات التأشيرة

استحدثت الكويت نوعا جديدا من تأشيرات الكويت للدخول إلى البلاد وهي: سمة دخول لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، وفقا لما أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بإضافة بند جديد إلى المادة 4 من القرار الوزاري رقم 957/2019.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تأشيرات الكويت والضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشئون الإقامة لدخول البلاد..

تأشيرات الكويت.. بشرى سارة للوافدين

وتصدر تأشيرات الكويت من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بناء على الطلب المقدم من أحد الأندية الرياضية أو المؤسسات والهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة في البلاد وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

وتتيح تأشيرات الكويت لحاملها الإقامة الموقتة في البلاد لمدة 3 أشهر، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول وفقاً لحكم المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.

الكويت تعلن عن تأشيرة دخول جديدة

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارًا باستحداث تأشيرة دخول إلى الكويت لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية.

تأشيرات الكويت.. فتح باب الزيارات العائلية للوافدين

وقالت المصادر إن التوجه لفتح باب التأشيرات العائلية يأتي بعد استكمال عدد من الإجراءات الخاصة بآلية إصدار التأشيرات، والشروط المطلوبة لمن يتقدم بطلبها لجهة الراتب والوظيفة، فضلًا عن أنها ستكون محصورة بالأقارب من الدرجة الأولى فقط.

وأصدر الوزير الخالد قرارًا بإضافة بند جديد إلى المادة 4 من القرار الوزاري رقم 957/ 2019، نصت على استحداث نوع جديد من تأشيرات الدخول إلى الكويت، هي: سمة دخول لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية.

تأشيرات الكويت.. ضوابط تضعها الإدارة العامة لشئون الإقامة

وتصدر التأشيرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بناء على الطلب المقدم من أحد الأندية الرياضية أو المؤسسات والهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة في البلاد وفقًا للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشئون الإقامة.

ووفقًا للقرار، تتيح التأشيرة لحاملها الإقامة الموقتة في البلاد لمدة 3 أشهر، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول وفقًا لحكم المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.

وأشاد المراقبون بخطوة منح تأشيرات خاصة بالأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية لمدة 3 أشهر، والسماح بتمديدها وفق اللوائح والإجراءات لمدة لا تزيد على سنة، باعتبارها خطوة تسهم في تسهيل مختلف الفعاليات ذات العلاقة، فضلًا عن الانفتاح المطلوب لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد.

ولفت المراقبون إلى أن وزارة الداخلية تعكف حاليًا على وضع آلية خاصة لاستقبال طلبات التأشيرات عبر أخذ مواعيد إلكترونية لمراجعة إدارات شئون الإقامة بحسب الإجراءات.