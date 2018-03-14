الداخلية: القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط أكثر من 19 ألف إرهابي

متابعات نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة وأسفرت هذه الضربات عن القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألفا و108 عناصر إرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة, وذلك على مدار 4

متابعات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة وأسفرت هذه الضربات عن القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألفا و108 عناصر إرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة, وذلك على مدار 4 أعوام

جاء ذلك خلال الفيلم التسجيلي الذي عرضته وزارة الداخلية على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته اليوم إلى مقر الوزارة بالقاهرة الجديدة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتها , الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثة عام 2014 إلى 22 حادثة إرهابية عام 2017 .

ففي عام 2014 , بلغت نسبة الحوادث 481 حادثا بإجمالي معدل انحسار 13 % , وعام 2015 بلغت نسبة الحوادث 374 بمعدل انحسار 61 % , فيما بلغت نسبة الحوادث في عام 2016 , 145 , وفي عام 2017 , بلغت نسبة الحوادث 22 حادثا بمعدل انحسار 85 % .

وفي مجال مواجهة الجريمة الجنائية خلال الفترة من 2014 إلى 2017, قامت أجهزة الوزارة بحملات مكبرة , تمكنت خلالها من القضاء على 205 بؤر إجرامية على مستوى الجمهورية , وضبط 134 ألفا و681 متهما, وتم ضبط 5 آلاف و157 تشكيلا عصابيا ضم 16 ألفا و525 متهما .

ومع تواصل جهود المكافحة إستنادا إلى خطط أمنية مستحدثة ,ارتفعت جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه وإغتصاب وخطف لتصل إلى 11 ألفا و308 قضايا بنسبة ضبط بلغت 85 % , كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات (مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب ), فتم ضبط 54 ألفا و934 قضية.

وفي مجال ضبط الأسلحة غير المرخصة .. تصدت الوزارة لظاهرة انتشار تلك الأسلحة , وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 128 ألفا و749 قطعة سلاح مختلفة من بينها 20 ألفا و550 بندقية آلية , و66 ألفا و164 فردا محليا الصنع, بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية , بزيادة في جهود الضبط بلغت مقدارها ( 78 % ) عن الأعوام السابقة.

وتأكيدا لمبدأ سيادة القانون, تم خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ 34 مليونا و135 ألفا و33 حكما قضائيا من بينها 265 ألفا و62 حكماصادر في جناية , وضبط ألف و202 هاربين من حكم بالإعدام و36 ألفا و850 هاربا من من حكم بالمؤبد, و ألف و890 هاربا من السجون , أثناء فترة الانفلات الأمني عام 2011 , بزيادة فى معدلات تنفيذ الأحكام بلغت نسبتها 143 % عن الأعوام السابقة.