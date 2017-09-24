سمية كمال:
كشف حسام نبيل، رئيس قسم البحوث والدعم الفني بقطاع مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، أن القاهرة أقل الحافظات فى هذه الجرائم، مشيرا إلى أن النساء و الأطفال جاءوا فى المرتبة الأولى والثانية من ضحايا الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن أغلبية المجرمين المقبوض عليهم تتراوح أعمارهم بين ٢٠ – ٣٠ عاما.
وأوضح أنه فى يداية عام ٢٠٠٢ كان عدد البلاغات ٧، و بالعام الحالي وصل إلى ٦٩٠٩، و من المتوقع أن يتضاعف العدد العام المقبل.
الداخلية : القاهرة أقل المحافظات فى الجريمة الإلكترونية
سمية كمال:كشف حسام نبيل، رئيس قسم البحوث والدعم الفني بقطاع مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، أن القاهرة أقل الحافظات فى هذه الجرائم، مشيرا إلى أن النساء و الأطفال جاءوا فى المرتبة الأولى والثانية من ضحايا الجرائم الإلكترونية.وأشار إلى أن أغلبية المجرمين المقبوض عليهم تتراوح أ
سمية كمال: