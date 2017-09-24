اتصالات وتكنولوجيا

الداخلية : القاهرة أقل المحافظات فى الجريمة الإلكترونية‎

سمية كمال:كشف حسام نبيل، رئيس قسم البحوث والدعم الفني بقطاع مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، أن القاهرة أقل الحافظات فى هذه الجرائم، مشيرا إلى أن النساء و الأطفال جاءوا فى المرتبة الأولى والثانية من ضحايا الجرائم الإلكترونية.وأشار إلى أن أغلبية المجرمين المقبوض عليهم تتراوح أ
12:50 م, الأحد, 24 سبتمبر 17 12:50 م, الأحد, 24 سبتمبر 17

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سمية كمال:

كشف حسام نبيل، رئيس قسم البحوث والدعم الفني بقطاع مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، أن القاهرة أقل الحافظات فى هذه الجرائم، مشيرا إلى أن النساء و الأطفال جاءوا فى المرتبة الأولى والثانية من ضحايا الجرائم الإلكترونية.


وأشار إلى أن أغلبية المجرمين المقبوض عليهم تتراوح أعمارهم  بين ٢٠  – ٣٠ عاما.


وأوضح أنه فى يداية عام ٢٠٠٢ كان عدد البلاغات ٧، و بالعام الحالي وصل إلى ٦٩٠٩، و من المتوقع أن يتضاعف العدد العام المقبل.

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