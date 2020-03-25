الداخلية: السماح لسيارات نقل مواد البناء بالسير من 6 صباحًا حتى 6 مساءً

قررت وزارة الداخلية السماح لسيارات النقل المحملة بمواد البناء والإنتاج، بالسير من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً بصفة يومية.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية، البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء، الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.

وأهابت الداخلية في بيان لها، بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار.

وقالت إنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى، مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين.

وشددت على أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقررت الحكومة اليوم حظر حركة المواطنين على الطرق من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى إغلاق المطاعم باستثناء خدمة التوصيل للمنازل.

وشملت القرارات الحكومية كذلك غلق كل النوادي وصالات الألعاب بالكامل، وغلق جميع الكافتريات والملاهي الليلية، وأي محال تتيح التسلية والترفيه بالكامل لمدة أسبوعين.

وتضمنت القرارات أيضا تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتصاريح العمل ورخص البناء وغيرها باستثناء مكاتب الصحة.

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين اليوم الالتزام بالقرارات التى اتخذتها الحكومة اليوم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكتب السيسي على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي: “لقد أقرت الحكومة اليوم مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، وهي إجراءات ملحة لمنع انتشار الفيروس“.

وأضاف الرئيس: “أهيب بجميع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، وسيتم التصدي لأي مخالفة لها بمنتهى الحزم والحسم في إطار القانون”.