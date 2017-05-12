الداخلية السعودية: مقتل طفل ومقيم في إطلاق نار بالقطيف

سكاي نيوز عربيةذكرت وزارة الداخلية السعودية أن عددًا من الإرهابيين أطلقوا النيران في حي المسورة بمحافظة القطيف، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: "خلال شروع عمال الشركة المنفِّذة لأحد المشاريع التنموية، التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية لتطوي

سكاي نيوز عربية

ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن عددًا من الإرهابيين أطلقوا النيران في حي المسورة بمحافظة القطيف، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.





قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: “خلال شروع عمال الشركة المنفِّذة لأحد المشاريع التنموية، التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير حي المسورة بمحافظة القطيف، بتنفيذ مهامهم، تعرَّضوا لإطلاق نار كثيف، مع استهداف الآليات المستخدَمة في المشروع ‏بعبوات ناسفة لتعطيلها من قِبل عناصر إرهابية من داخل الحي؛ بهدف إعاقة المشروع، وحماية أنشطتهم الإرهابية التي يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقًا لها، وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين، والسطو المسلح، وترويج المخدرات والخمور والاتجار بالأسلحة”.

وتابع: بمبادرة قوات الأمن في تعقُّب مصادر إطلاق النار لجأت تلك العناصر الإرهابية إلى إطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارّة وعابري السبيل ورجال الأمن الموجودين في الموقع؛ ما نتج منه مقتل طفل سعودي الجنسية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة عشرة أشخاص آخرين”.

وأكد المتحدث أهمية ابتعاد المواطنين والمقيمين عن منطقة أعمال المشروع والطرق المؤدية إليه؛ حفاظًا على سلامتهم، مجددًا الدعوة لكل المطلوبين بالمبادرة إلى تسليم أنفسهم.