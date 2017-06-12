الداخلية السعودية: استشهاد ضابط وإصابة آخرين في انفجار بالقطيف

وكالات:أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في الساعات الأولى من صباح الاثنين، أن انفجار عبوة ناسفة في أحد أحياء محافظة القطيف أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة اثنين آخرين.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه «عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مس

وكالات:

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في الساعات الأولى من صباح الاثنين، أن انفجار عبوة ناسفة في أحد أحياء محافظة القطيف أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة اثنين آخرين.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه «عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد، وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة)».

وأضافت الوكالة أن الحادث أسفر عن «استشهاد الرائد طارق بن عبداللطيف العلاقي، وإصابة رجلي أمن، وحالتهما الصحية مستقرة».

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.