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الداخلية: الخدمات الأمنية تواصل توزيع وجبات إفطار للصائمين (صور)

على مستوى الجمهورية.
أماني عوض 3:57 م, الجمعة, 7 مايو 21 3:57 م, الجمعة, 7 مايو 21

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واصل رجال الشرطة من الخدمات والأقوال والارتكازات الأمنية المنتشرة على مستوى الجمهورية، توزيع وجبات على الصائمين على كافة الطرق والمحاور الرئيسية.

يأتي ذلك في إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى، والتواصل الفعال بكافة المناسبات الدينية والمحافل الاجتماعية المختلفة.

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وأكدت الداخلية أن ذلك يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

وأشارت إلى استمرار تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، ومشاركة احتفالات المواطنين بشهر رمضان المعظم.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسانًا من المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الذين يتصادف مرورهم بالخدمات الأمنية فرحتهم بالإفطار.

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ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة وتطوير إستراتيجية الوزارة، التي تهدف إلى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع وتنميتها وتوطيدها.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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