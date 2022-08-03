الداخلية: الحماية المدنية تستقبل زيارة لأطفال إحدى الحضانات ببني سويف

قالت وزارة الداخلية إن إدارة الحماية المدنية ببني سويف استقبلت زيارة لعدد من أطفال إحدى الحضانات، للتعرف على جانب مبسط من الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما بمجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.

من جانبهم، توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.