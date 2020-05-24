سيـــاســة

الداخلية: الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر (صور)

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية.
أماني عوض 2:22 م, الأحد, 24 مايو 20 2:22 م, الأحد, 24 مايو 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن الإفراج بالعفو عن 5532 من نزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لقراري رئيس الجمهورية رقمي 231 – 232 لسنة 2020، بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2020.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج.

وانتهت أعمال لجان السجون إلى الإفراج عن 5532 نزيلًا.

جاء ذلك استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط بالمجتمع.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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