الداخلية: الإفراج عن 2110 سجناء و690 غارما وغارمة

أ.ش.أ قامت وزارة الداخلية " قطاع مصلحة السجون " ،صباح اليوم، بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام ٢٠١٨ . و تم الإفراج عن ٢١١٠ سجناء تنفيذا للقرار.. كما انعقدت لجنة الإفراج الشرطي بقطاع ا

أ.ش.أ

قامت وزارة الداخلية ” قطاع مصلحة السجون ” ،صباح اليوم، بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام ٢٠١٨ .

و تم الإفراج عن ٢١١٠ سجناء تنفيذا للقرار.. كما انعقدت لجنة الإفراج الشرطي بقطاع السجون وقررت الإفراج الشرطي عن ٦٧٧ ممن انطبقت الشروط عليهم .. بإجمالي ٢٧٨٧ سجينا.

وفِي السياق ذاته، قام قطاع السجون بالافراج عن ٦٩٠ غارما وغارمة بعد تدخل حملة ” السجون بلا غارمين او غارمات ”

ولاتزال الحملة مستمرة لفحص باقي الحلات واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم .