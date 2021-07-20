لايف

الداخلية: الإفراج عن 2075 سجينًا بعفو رئاسي (صور)

بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
أماني عوض 4:50 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21 4:50 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون بموجب عفو رئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقالت الداخلية في بيان لها، إن قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 2075 نزيلًا.

وأضافت أن ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو.

اقرأ أيضا  بروتوكول تعاون بين البنك المركزي و«الاتصالات» لتيسير تقديم الخدمات الحكومية رقميًّا

يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط بالمجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

منظمة العمل الدولية: النساء الأكثر تضررًا من «كورونا» في سوق التوظيف

محمد عبد السند 2:49 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

الصحة: تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

المال - خاص 1:48 ص, الثلاثاء, 20 يوليو 21

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20-7-2021 فى مصر

عصام عميرة 11:58 م, الأثنين, 19 يوليو 21

وزير الصحة السعودي: الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا

المال - خاص 11:39 م, الأثنين, 19 يوليو 21

حالة الطقس غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى.. القاهرة تسجل 37 درجة

دعاء محمود 5:37 م, الأثنين, 19 يوليو 21

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد المؤسسة العقابية بالمرج

مدحت إسماعيل 5:07 م, الأثنين, 19 يوليو 21