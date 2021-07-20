الداخلية: الإفراج عن 2075 سجينًا بعفو رئاسي (صور)

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون بموجب عفو رئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقالت الداخلية في بيان لها، إن قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 2075 نزيلًا.

وأضافت أن ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو.