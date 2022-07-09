الداخلية: الإفراج عن 1270 من النزلاء المحكوم عليهم (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن الإفراج عن 1270 نزيلًا من المحكوم عليهم، وذلك بعدما عقد قطاع الحماية المجتمعية اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.