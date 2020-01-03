الداخلية: الإفراج بعفو رئاسي عن 377 سجينًا

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن الإفراج بالعفو والشرطي عن 377 سجينًا، وذلك ضمن مواصلة الإفراج عن المستحقين من نزلاء السجون، بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة انتصارات أكتوبر.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 144 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلاً.

وأكدت وزارة الداخلية على حرصها على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط بالمجتمع.