الداخلية: الإفراج بعفو رئاسي عن 3273 نزيلًا

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل 2022، وإنفاذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وتنفيذاً للقرار الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.

وقالت الداخلية في بيان لها، إن قطاع الحماية المجتمعية عقد لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 3273 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.