الداخلية: الإفراج بالعفو عن 727 من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

كشفت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن الإفراج بالعفو عن 727 من النزلاء المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين إستوفوا شروط الإفراج.

وقالت الوزارة إن قطاع الحماية المجتمعية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 727 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط بالمجتمع.