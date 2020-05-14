سيـــاســة

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 528 من نزلاء السجون

تنفيذًا لقرار السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء.
أماني عوض 3:20 م, الخميس, 14 مايو 20 3:20 م, الخميس, 14 مايو 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن الإفراج بالعفو والشرطي عن 528 من نزلاء السجون ، وذلك تنفيذًا لقرار الجمهورية الصادر بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2020.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إن قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 228 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 300 نزيلًا.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.

يذكر أن رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2020.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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