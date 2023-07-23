الداخلية: الإفراج بالعفو عن 499 نزيلًا بمناسبة احتفالات ثورة يوليو (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم- عن الإفراج بالعفو عن 499 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وأوضحت الداخلية، أن قطاع الحماية المجتمعية عقد لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 499 نزيلًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.