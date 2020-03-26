الداخلية: الإفراج بالعفو عن 392 من نزلاء السجون

أعلنت وزارة الداخلية – اليوم الخميس- عن الإفراج بالعفو والشرطي عن 392 من نزلاء السجون، وذلك ضمن القرار الصادر بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وذكرى مرور 68 عامًا على معركة الإسماعيلية.

واستمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو في تلك المناسبة.

وعقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 107 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وقررت الإفراج عن 285 نزيلًا.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

إضافة إلى تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.