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الداخلية: الإفراج بالعفو عن 243 من المحكوم عليهم

بعد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفاتهم.
أماني عوض 1:44 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 1:44 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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أفصحت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن الإفراج بالعفو والشرطي عن 243 من المحكوم عليهم ومتواجدين في السجون، بعد فحص ملفاتهم.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق أُطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.

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وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 67 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وقررت الإفراج عن 176 نزيلاً.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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