الداخلية: الإفراج بالعفو عن 1920 نزيلًا بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء (فيديو)

عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك خلال احتفالية أقيمت لأول مرة بمقر قاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1920 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وأقامت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء لعام 2023.

يأتي ذلك استمرارًا للدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط بالمجتمع.