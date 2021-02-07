الداخلية: افتتاح وتطوير منشآت شرطية في 3 محافظات (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية في عدد من مديريات الأمن، منها الشرقية والدقهلية ودمياط.

وقالت الداخلية، إنه في مديرية أمن الشرقية، افتتح مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، بصحبة مدير أمن الشرقية وقيادات المديرية، قسم إطفاء فاقوس، ونقطة شرطة قهبونة بمركز شرطة الحسينية.

إضافة إلى افتتاح ميدان التدريب بإدارة الحماية المدنية، تطوير النصب التذكارى لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن، مبنى قاعة المؤتمرات وكبار الزوار وصالة الألعاب الرياضية بإدارة قوات أمن الشرقية.

وفي مديرية أمن دمياط، افتتح مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، بصحبة مدير أمن دمياط وقيادات المديرية أعمال التطوير والتجديد بقسم ثان شرطة دمياط، أعمال التطوير والتجديد بقسم شرطة رأس البر، أعمال التطوير والتجديد بمركز شرطة دمياط، غرفة إدارة الأزمات بديوان مديرية أمن دمياط.

وفي مديرية أمن الدقهلية، افتتحت أعمال التطوير والتجديد بقسم ثان شرطة المنصورة، نقطة شرطة منشأة عبدالرحمن التابعة لمركز شرطة دكرنس، وحدة إطفاء المنزلة بدائرة مركز شرطة المنزلة، إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الدقهلية.

وأوضحت الداخلية أن ذلك تأسيسًا على ثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة، والتي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة، ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة في المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور.