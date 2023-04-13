الداخلية: استمرار مبادرة «كلنا واحد» لنهاية رمضان في 1074 فرعًا

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد”، تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، وذلك تزامنًا مع الأعياد والمناسبات “عيد القيامة وعيد الفطر المبارك”، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأعلنت الداخلية عن زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية “سرادقات” في محافظتي القاهرة والجيزة، وكذا 36 معرضًا فرعي أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

ونسقت مع مسئولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية “مستلزمات رمضان”، وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة.

كما نسقت مع 15 من الكيانات التجارية المصنعة للملابس الجاهزة والأحذية، بإجمالي 325 فرعًا على مستوى الجمهورية لتوفير كميات من منتجاتها بالفروع الخاصة بهم، ومعارض المبادرة الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى بنسب تخفيضات تبدأ من 25% وتصل إلى 60%.

كما تواصل منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة.

وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، يأتي ذلك انفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.