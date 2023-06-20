الداخلية: استمرار مبادرة توفير السلع المخفضة بنسبة 50% في 1348 فرعًا (صور)

واصلت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” لمدة شهرين تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ونسقت مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالي 1348 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بإجمالي 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية.

وفي ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة “أمان” التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتنفيذًا توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.