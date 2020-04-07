الداخلية: استمرار طرح السلع بأسعار مخفضة حتى الأسبوع الأول من رمضان (صور)

المرحلة الثانية عشر من مبادرة كلنا واحد.

أعلنت وزارة الداخلية – اليوم الأربعاء- عن استمرار فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة “كلنا واحد”، حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

مبادرة كلنا واحد

وقالت الداخلية، في بيان لها، اليوم، إنها تواصل فعاليات المرحلة التي أطلقتها، بدءً من مطلع الشهر الحالي، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور.

وطرحت المبادرة في عدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، وهي: كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس – عيد لبيب خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – أسبنس – كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية– الفرجانى– المحلاوى – هايبر وان – أوسكار – أكسبشن – الشرق، بإجمالي 18 داخل 776 فرعًا على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها، والمنظفات للمشاركة في المبادرة (أرما – الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة – شاى العصارى – ريحانة– مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو “الصعيد لصناعة المركزات”)، السلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

جاء ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس “كورونا”.

واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

مواجهة انتشار فيروس كورونا

الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد والحد من تداعياته.

وأجرت التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

من جانبها، اضطلعت منظومة “أمان” للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين.

وجهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي انتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

حملات التموين

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.

والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

ولاقت المبادرة إشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين، خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.