الداخلية: استمرار المرحلة الـ22 لمبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية يوليو

قررت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية شهر يوليو الجاري، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجًا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف التي تشهدها الساحة الدولية وإنعكاساتها على الحالة الإقتصادية فى شتى الدول، وبما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936).

كما تواصل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى نهاية العام الجاري تخفيفًا عن كاهل المواطنين.