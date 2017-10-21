الداخلية: استشهاد وإصابة 29 من أفراد الشرطة في حادث الواحات

المال - خاص أكد بيان لوزارة الداخلية استشهاد 16 من أفراد الشرطة بينهم 11 ضابطا وإصابة 13 آخرين خلال تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة أحد أوكار الإرهابيين بمنطقة الواحات في محافظة الجيزة أمس الجمعة. وقال البيان إن معلومات كانت قد وردت إلى الوزارة تفيد باتخاذ مجموعة من الافراد الارهابية بإحدى المناطق

المال – خاص

أكد بيان لوزارة الداخلية استشهاد 16 من أفراد الشرطة بينهم 11 ضابطا وإصابة 13 آخرين خلال تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة أحد أوكار الإرهابيين بمنطقة الواحات في محافظة الجيزة أمس الجمعة.

وقال البيان إن معلومات كانت قد وردت إلى الوزارة تفيد باتخاذ مجموعة من الافراد الارهابية بإحدى المناطق بالكيلو 135 بالعمق الصحراوي، بطريق اكتوبر – الجيزة مكانا للاختباء، وقامت الوزارة بإعداد مأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة مخبأ الإرهابيين.

وذكر البيان أنه بمجرد اقتراب المأمورية الأولى من الموقع بادر الإرهابيون باستخدام الأسلحة الثقيلة ما أدى إلى وقوع وفيات من أفراد الشرطة، ومقتل وإصابة 15 فردا من الإرهابيين، وأشار البيان إلى أن الهاربين منهم تمكنوا من إجلاء بعض جثامين القتلى والمصابين من الإرهابين.

وأهابت الداخلية بوسائل الأعلام تحري الدقة قبل نشر أي معلومات عن الحادث.