الداخلية: استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر جنائية في مداهمة أمنية بأسيوط (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون أمن ومصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة أسيوط.

وأسفرت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط ، عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتي تعمل في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة “مطلوب ضبطهم في قضايا قتل عمد، شروع فى قتل، سلاح، ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، الأمن المركزي، تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها.

وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية، واستشهاد نقيب طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي.

وعُثر بحوزتهم على 2 قنبلة يدوية، 2 رشاش جرينوف، بندقية قناصة، رشاش، 12 بندقية آلية، 6 بنادق خرطوش، 4 طبنجات، 2 فرد محلي، 52 خزينة مختلفة الأنواع، 11 شريط رشاش جرينوف، عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كيلو جرام لمخدر الأفيون، 300 كيلو جرام من مخدر البانجو، 61 ألف قرص مخدر، مبالغ مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.