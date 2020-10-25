الداخلية: استخرجنا جوازات السفر لذوي الإعاقة البصرية مجانًا لمدة أسبوع (صور)

استخرجت وزارة الداخلية جوازات السفر لذوي الإعاقة البصرية (مجانًا) بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، ولمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15/10/2019 وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

وتوافد عددًا من ذوي الإعاقة البصرية على إدارات وأقسام الإدارة العامة للجوزات والجنسية خلال الفترة المشار إليها.

وقالت الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، إنها استخرجت جوازات السفر لعدد من الحالات، مع تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات المقدمة لهم.