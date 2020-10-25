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الداخلية: استخرجنا جوازات السفر لذوي الإعاقة البصرية مجانًا لمدة أسبوع (صور)

بمناسبة يومهم العالمي.
أماني عوض 12:52 م, الأحد, 25 أكتوبر 20 12:52 م, الأحد, 25 أكتوبر 20

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استخرجت وزارة الداخلية جوازات السفر لذوي الإعاقة البصرية (مجانًا) بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، ولمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15/10/2019 وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

وتوافد عددًا من ذوي الإعاقة البصرية على إدارات وأقسام الإدارة العامة للجوزات والجنسية خلال الفترة المشار إليها.

وقالت الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، إنها استخرجت جوازات السفر لعدد من الحالات، مع تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات المقدمة لهم.

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وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحسانًا من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي، وفقًا للبيان.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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