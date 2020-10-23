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الداخلية: استحداث خدمة إلكترونية لتيسير إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني

بعد مد فترة تركيبه.
أماني عوض 1:28 ص, السبت, 24 أكتوبر 20 1:28 ص, السبت, 24 أكتوبر 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن استحداث خدمة إلكترونية جديدة من خلال بوابة مرور مصر لتيسير إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار حرصها على تطوير الأداء الأمني والخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة للمواطنين بكافة قطاعاتها، وفي ضوء ما تقرر بشأن مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 21 نوفمبر 2020م.

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وتابعت: أنها استحدثت خدمة إلكترونية جديدة تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها، ذات التراخيص السارية من طلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

وتابعت: على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني)، وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

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ويتم استخدام الخدمة على النحو التالي:-

-تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر .traffic.moi.gov.eg

-اختيار خدمات المركبات.

-اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى.

-سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

يأتى ذلك في إطار سعى وزارة الداخلية لإدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع السلامة المرورية، والحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق.

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وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

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