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الداخلية: استئناف تشغيل الإدارة العامة لتصاريح العمل ثاني أيام العيد

لاستقبال المواطنين المصريين في الخارج.
أماني عوض 4:03 م, السبت, 17 يوليو 21 4:03 م, السبت, 17 يوليو 21

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمبنى الجديد الكائن بالمجمع الأمنى المواجهة لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت في بيان لها أن ذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد، والراغبين في استخراج تصاريح العمل.

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يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج، والمعارين للعمل خارج البلاد في استخراج تصاريح العمل لهم.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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