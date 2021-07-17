الداخلية: استئناف تشغيل الإدارة العامة لتصاريح العمل ثاني أيام العيد

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمبنى الجديد الكائن بالمجمع الأمنى المواجهة لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت في بيان لها أن ذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد، والراغبين في استخراج تصاريح العمل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج، والمعارين للعمل خارج البلاد في استخراج تصاريح العمل لهم.