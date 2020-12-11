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الداخلية: إيفاد مأمورية لنقل «مسن» إلى الشهر العقاري بالقاهرة

نظرًا لإقامته بمفرده وعدم قدرته على الحركة.
أماني عوض 1:55 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20 1:55 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

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استجابت أجهزة وزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين غير القادر على الحركة، وساعدته في الانتقال إلى أحد مكاتب الشهر العقاري لإنهاء بعض الأوراق بمحافظة القاهرة.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الجمعة، إنه تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة من مواطن “مُسن” -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج-التمس مساعدته في التوجه للشهر العقاري لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به، نظرًا لإقامته بمفرده وعدم قدرته على الحركة.

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وأضافت أنه على الفور تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المواطن المذكور، واصطحابه إلى مكتب الشهر العقاري، وإعادته لمسكنه مرة أخرى.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

هذا وقد تقدم المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لإلتماسه، وفقًا لبيان الداخلية.

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يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين، في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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