الداخلية: إيفاد مأمورية لتجديد جواز سفر «مسن».. وعلاج مرضى العيون (صور)

أرسلت وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مأمورية من قسم جوازات شرم الشيخ، إلى محل إقامة أحد المواطنين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من أجل إنهاء إجراءات تجديد جواز السفر الخاص به، لعدم قدرته على الحركة.

وأنهت مأمورية الجوازات جميع الإجراءات اللازمة، لتجديد جواز السفر الخاص بالمواطن.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.

واستكمالاً لاستخراج بطاقة رقم قومي بشهر فبراير الماضي لمواطن (مسن)، من قاطنى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

واستجابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لمُلتمس المواطن لمساعدته في تجديد جواز السفر الخاص به.

وقدم المواطن المذكور الشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على سرعة الاستجابة السريعة لملتمسه الثاني، والجهد المبذول لتجديد جواز السفر الخاص به.

يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

في سياق آخر، تواصل وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الخدمات الطبية المشاركة في مبادرة “نور حياة” الرئاسية، لاكتشاف وعلاج أمراض العيون، واستقبال عدد من المواطنين بمستشفى الشرطة.

واستقبلت مستشفى الشرطة بمحافظة أسيوط، عددًا من المواطنين التي تتطلب حالتهم المرضية إجراء عمليات جراحية لمعالجة الأمراض التي تصيب العيون، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم داخل العيادات المجهزة، تمهيدًا لإجراء العمليات اللازمة لهم.

جاء ذلك في ضوء انطلاق مبادرة “نور حياة”، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لاكتشاف وعلاج أمراض العيون للمواطنين بالمجان.

وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية، الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.

وأشاد المواطنون الموقع الكشف الطبي عليهم بجهود الوزارة في مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، ودورها الفاعل بالمشاركة في مثل تلك المبادرات.