الداخلية: إيفاد قافلة طبية للكشف الطبي على نزلاء سجون المنيا (صور)

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

وجه قطاع السجون قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى منطقة سجون المنيا لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، وتوقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.