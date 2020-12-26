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الداخلية: إيفاد قافلة طبية للكشف الطبي على نزلاء سجون المنيا (صور)

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.
أماني عوض 11:39 ص, السبت, 26 ديسمبر 20 11:39 ص, السبت, 26 ديسمبر 20

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وجه قطاع السجون قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى منطقة سجون المنيا لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، وتوقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

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وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكدت الداخلية أن ذلك حرصًا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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