الداخلية: إنقاذ 3 أشخاص من الغرق عقب سقوط سيارة بنهر النيل بالأقصر (صور)

أنقذت شرطة البيئة والمسطحات، 3 أشخاص من الغرق عقب سقوط سيارة بمياه نهر النيل في محافظة الأقصر أثناء مرور معدية أهالي، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين.

ترجع التفاصيل إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الأقصر لتأمين المسطح المائي لنهر النيل، بدائرة قسم شرطة القرنة، تلاحظ سقوط إحدى السيارات بمياه نهر النيل أثناء تحرك معدية الأهالي من جزيرة أرمنت بالبر الشرقي اتجاه جزيرة أرمنت بالبر الغربي.

وعلى الفور، تعاملت مع الموقف وتمكنت قوات قسمي البيئة والمسطحات، الإنقاذ النهري من إنقاذ مستقلي السيارة من الغرق قائد السيارة ونجله 8 سنوات، وطالبة.

وبسؤال قائد السيارة، قال إنه أثناء استقلاله معدية الأهالي بالسيارة المشار إليها، عبث نجله بفرامل السيارة مما أدى إلى سقوطها بنهر النيل.

وبسؤال المسئول عن المعدية أيد ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة بمجال اتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمني، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التي تتطلب تدخل أمني.